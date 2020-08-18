Учатся, работают и рассказывают людям о правилах карантина. В Харькове наградили операторов волонтерской "горячей линии"

Они учатся, работают и помогают людям узнать больше о СOVID-19 и карантинные ограничениях. И все это - не выходя из дома. В области вручили награды операторам волонтерской горячей линии, которые консультируют людей по поводу распространения опасного вируса. Присоединились к такой работе участники одного из украинских благотворительных проектов - это люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

Вячеслав Овсиенко, автор проекта Acoustic UA:

Фактически с 1 апреля мы приступили, 5 человек-операторов, в основном ребята-опорники. Они заходили, чтобы понять как работает система, работали в программе, которая для незрячих не озвучивается. Но, со временем мы нашли иснтурменты, как смогли работать незрячие операторы даже с этой системой. На сегодняшний день из 40 обученных - порядка 30 работают на линии.

Сотрудничать с организаторами «горячей линии» STOP СOVID-19 авторы и ученики проекта начали с первых дней ее работы. Сначала консультировали жителей Харьковщины вместе с операторами call-центра в рамках обучения. Сейчас - большинство из них постоянно работают в call-центре. Ежедневно на «горячую линию» поступает около 100 звонков. Наиболее распространенные вопросы касаются разделения по карантинным зонах и условий, при которых можно сделать тесты на СOVID-19.

Ирина Сукач, оператор волонтерськой «горячей линии» STOP СOVID-19:

Пятница, суббота, воскресенье, понедельник - люди звонят, интересуются: в какой зоне Харьков, область? Можно ли переезжать, ехать беспрепятственно в Харьков, область? И еще такое направление сейчас - это бесплатные и платные тесты ПЦР, ИФА, показания к ним.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Наша область переходить в жовту зону. З зеленої в жовту - це погано. Нам не треба допустити, щоб вона перейшла в помаранчеву, а після цього - ще й в красну, тому що у нас буде дуже багато обмежень, які ми не хочемо. Нам необхідно дотримуватися карантинних заходів, це дуже важливо: маска, соціальна дистанція. Особливо це стосується людей, які пересуваються громадським транспортом.

Операторы волонтерского центра говорят - в условиях пандемии могут не только помогать другим людям узнавать больше о коронавирус, но и получили помощь сами. Потому что имея особые потребности, смогли найти удаленную работу без преодоления архитектурных барьеров. Ведь большая часть украинских населенных пунктов не приспособлена для людей с инвалидностью.