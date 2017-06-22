Учебные сборы Нацгвардии. На полигоне собрались 300 участников и 80 командиров

Высадка парашютистов, эвакуация раненых из зоны боевых действий на вертолетах, потом организация артиллерийской разведки с помощью беспилотника. Все строго по времени, и по команде, например, передислокация пушек Д-30, их установка, и стрельба по условному противнику заняла три минуты:

Огонь!

Василий Шептий - солдат срочной службы, на сборах корректировал огонь .По легенде он разведчик и должен найти место на указанной территории, где условно скрываются противники и передать координаты в штаб. Дальше в действие вступают минометы - вся операция длится около пяти минут :

Василий Шептий, военнослужащий срочной службы

Це була піхота, БТРи машини, які наступали на нас з фронту, ми мали знешкодити їх накрити піхоту, її укриття, осколочно-фугасними та димовими мінами

За ходом учебных сборов из блиндажа наблюдали около 100 руководителей частей и подразделений Нацгвардии. Генерал - лейтенант Юрий Аллеров отметил, что именно момент скорости и слаженности действий между воинами на поле боя очень важен. Ведь правильная маскировка, передислокация позиций и скоростная реакция сохранит жизнь и технику:

Юрий Аллеров, командующий Нацгвардией Украины

Сучасні технічні засоби, яка використовує Росія, вона використовує Україну як полігон. При розгортанні мінометних артилерійських батарей,якщо проходить затяжка розташування, наш підрозділ виходить виконує задачу, через 15 хвилин туда буде нанесений удар і буде знищена батарея. Дійсно, умови виживання, реально бойова обстановка диктує про зменшення нормативів під час виконання, бо це запорука збереження життя.

Олег Шеховцов - харьковчанин, который участвовал в боях за Крымское. Он руководил взводом зенитно-ракетной батареи и собственными глазами видел, как работает зенитная установка в боевых условиях. Когда демобилизовался, военное дело продолжил изучать в университете и придумал экспериментальную установку, которая стреляет самостоятельно, управляется дистанционно с помощью компьютера и оператора наводчика :

Олег Шеховцов, доцент кафедры эксп. физики ХНУ им. Каразина

Все это подключено к комп’ютеру и оператор наводчик, дает команду специально разработанной программе на захват и сопровождение целей и после принятия решения команду на открытие огня. Самое главное что подвигло нас к этой разработке - это спасти жизнь людей. Эта модернизация, самая главная ее задача – спрятать расчет, укрыть его в блиндаже, создав систему дистанционного управления.

Сборы нацгвардейцев в Харькове закончатся завтра расширенным заседанием военного совета НГУ.