Учения на подстанции в Дергачах

Загорелся силовой трасформатор. Во время пожара произошел выброс масла, что привело к возгоранию на территории подстанции. Именно такая легенда была у учений, которые состоялись на подстанции в Дергачах.

Подстанция в Дергачах. Это стратегически важный объект, питающий электроэнергией как Харьков, так и область. Здесь, на подстанции произошел пожар. Загорелся силовой трасформатор. Дело усложнил выброса масла. После чего огонь охватил значительную территорию подстанции. К счастью, это была лишь легенда учений, проведенных «Харьковоблэнерго» совместно с подразделением Дергачевского районного управления ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.

Сергей Нестеренко, нач. отдела гражданской защиты Дергачевского райуправления ГУ ГСНС в Харьковской обл.:

Это важный объект для города Харькова. В случае, если отключение электроэнергии там будет, то пол-Харькова останется без электороэнергии. Потому этот объект и был выбран для учений. Прошли мы все фрагменты службы. Учения.

В ходе учений моделировалась реальная ситуация и действия, которые должны выполнять структурные подразделения "Харьковоблэнерго" и чрезвычайники в случае, если бы на подстанции в Дергачах действительно сложилась скверная ситуация.

Сергей Панасенко, директор по охране труда АО "Харьковоблэнерго":

Ціль навчань була відпрацювати навички персоналу при тушінні пожеж на підстанціях 110 кВт. Навчання пройшли успішно. Я рахую, всі дії були чіткі як нашого персоналу, і персоналу МНС також.

Сергей Панасенко также отметил, что эти учения были очень актуальны. Ведь сейчас, во время летней жары, значительно возросла опасность возникновении пожаров, к тому же соседство Харьковской области с территорией, где идет война, также повышает риск возникновения пожаров на стратегически важных объектах.