Ученые: даже умеренное потребление алкоголя повреждает мозг

20 июня 2017 г. 7:29
Источник: Новое Время
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Британские исследователи обнаружили деградацию части мозга у людей, которые потребляли даже небольшие дозы спиртного.

Специалисты из Оксфордского университета установили, что употребление небольших доз алкоголя связано с повышенными рисками деградации умственных способностей, пишет Science Alert.

Исследователи обнаружили проблемы с функционированием гиппокампа - области мозга, важной для обучения, памяти и пространственной осведомленности.

"Результаты нашего исследования говорят о том, что текущие нормы потребления алкоголя в США и в Британии являются слишком высокими – они позволяют людям выпивать около 240 граммов спиртного в неделю. Мы выяснили, что атрофия гиппокампа начинается уже при употреблении 140 грамм алкоголя", — отметила Аня Топивала из университета Оксфорда.

Для получения этих данных специалисты использовали данные о еженедельном потреблении алкоголя и динамике когнитивных функций у случайно выбранных 550 мужчин и женщин. Выяснилось, что люди, выпивавшие всего 140 граммов крепкого спиртного в неделю, хуже себя проявляли в тестах на память и сообразительность. У них нашли изменения в структуре гиппокампа, вплоть до атрофии этого отдела мозга. Кроме того, у них зафиксировали уменьшение объемов белого вещества мозга.

Эти эффекты становились более выраженными с увеличением объемов выпитого, что указывает на прямую связь между алкоголем и атрофией нервной системы

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