Ученые фиксируют у переболевших COVID-19 изменения психического состояния

Американские ученые изучили результаты энцефалограмм пациентов, которые переболели COVID-19, и выявили на многих из них патологии мозга. Как отмечает «Популярная механика», среди множества симптомов заболевания неврологические эффекты, с которыми сталкиваются многие пациенты, считаются самыми загадочными.

Одним из первых необычных симптомов COVID-19 стала внезапная потеря обоняния и вкуса. Медики также описывали случаи судорог, инсульта и развитие отека мозга. Некоторые пациенты, заразившиеся коронавирусом, также испытывают спутанность сознания, бред, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

В течение нескольких месяцев врачи пытались понять, как загадочный вирус влияет на мозг человека, но так и не смогли до конца объяснить механизм его воздействия. Чтобы обобщить большой объем разрозненных данных, два невролога провели обзор исследований, изучающих, как COVID-19 нарушает паттерны нормальной функции мозга.

Основное внимание исследователи сосредоточили на анализе электроэнцефалограмм, которые регистрируют электрическую активность в различных частях мозга, обычно с помощью электродов, помещенных на кожу головы.

Среди 420 пациентов, у которых врачи нашли основания для проведения ЭЭГ, наиболее частой причиной было изменения психического состояния: примерно две трети пациентов испытывали делирий, кому или спутанность сознания. Примерно 30% пациентов пережили приступ, похожий на припадок. У некоторых пациентов наблюдались проблемы с речью, у других фиксировали внезапную остановку сердца, которая могла нарушить приток крови к мозгу.

Сканирование ЭЭГ пациентов показало целый спектр аномалий мозговой активности, включая некоторые ритмические паттерны и эпилептические всплески активности. Наиболее частой аномалией было т.н. «диффузное замедление», то есть общее замедление мозговых волн, указывающее на общую дисфункцию мозговой деятельности.

Одной из причин этого может быть широко распространенное воспаление, поскольку организм усиливает свой иммунный ответ. Еще одна возможная причина – снижение притока крови к мозгу, если сердце и легкие слабые.

Треть всех отклонений была найдена в лобной доле, части мозга, которая отвечает за логическое мышление и принятие решений. Лобная доля также помогает регулировать эмоции, контролировать поведение, а также влияет на обучение и концентрацию.

«Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму. Однако наши результаты говорят о том, что у пациентов могут возникать и долгосрочные проблемы. Раньше мы об этом лишь подозревали, а теперь мы находим все больше доказательств, подтверждающих теорию», — пишут медики в своем исследовании.