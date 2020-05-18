Ученые из Политеха создали беспилотники для диагностики энергосистемы Украины

В НТУ «ХПИ» разработали новые методы диагностики аварийных состояний электрооборудования энергокомплекса Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Приборы, будут располагаться на БПЛА, могут контролировать электромагнитное поле от линий электропередач и осуществлять диагностику звуковых шумов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Соответствующая научная работа «Использование беспилотников для повышения безопасности и эффективности энергетической системы Украины» была представлена ​​на соискание Государственной премии в области науки и техники 2020. Результаты научных исследований использованы в энергокомпаниях Украины. Такая новая технология позволяет получить значительный экономический эффект от внедрения комплекса БПЛА в электроэнергетическую систему Украины.