Ученые из Политеха создали беспилотники для диагностики энергосистемы Украины

18 мая 2020 г. 12:56
1 просмотр
В НТУ «ХПИ» разработали новые методы диагностики аварийных состояний электрооборудования энергокомплекса Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Приборы, будут располагаться на БПЛА, могут контролировать электромагнитное поле от линий электропередач и осуществлять диагностику звуковых шумов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
 
Соответствующая научная работа «Использование беспилотников для повышения безопасности и эффективности энергетической системы Украины» была представлена ​​на соискание Государственной премии в области науки и техники 2020. Результаты научных исследований использованы в энергокомпаниях Украины. Такая новая технология позволяет получить значительный экономический эффект от внедрения комплекса БПЛА в электроэнергетическую систему Украины.
 
Научная работа создана в сотрудничестве с представителями Винницкого национального технического университета, Института технической теплофизики НАН Украины, АК «Харьковоблэнерго».

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53