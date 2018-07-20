Ученые: лечение рака "альтернативными" методами увеличивает риск смерти

Пациенты с онкологическими заболеваниями, использующие методы "альтернативной" медицины в дополнение к традиционной терапии, умирали от рака чаще тех, кто придерживался только стандартного лечения.

Об этом рассказали ученые из Йельской школы медицины.

Статья исследователей опубликована в журнале Journal of the American Medical Association Oncology, передает Naked Science. Эта работа подтвердила результаты более ранних исследований той же группы ученых.

В 2017 году они пришли к выводу, что полный отказ от стандартной терапии в пользу "альтернативной" медицины значительно снижает пятилетнюю выживаемость пациентов.

В новой работе ученые проанализировали базу данных National Cancer Database(NCDB), в которую входит информация о пациентах около 1500 американских медицинских центров. Для исследования отобрали данные о пациентах, у которых в период с 2004 по 2013 год диагностировали один из четырех наиболее распространенных в США типов рака: опухоль молочной железы, простаты, легких или колоректальный рак.

258 участников исследования дополняли стандартную терапию методами "альтернативной" медицины, в том числе принимали гомеопатические средства или пищевые добавки на основе трав либо занимались дыхательной гимнастикой или йогой.

Эффективность этих методов в лечении рака не доказана клиническими исследованиями: многие из них могут облегчить психологическое состояние пациента, но на развитие болезни они не влияют.

В контрольную группу вошли 1032 пациента, которые придерживались только проверенных способов лечения — химиотерапии, лучевой терапии и гормонотерапии.

Все участники исследования начинали лечение стандартными методами вовремя, но приверженцы "альтернативных" способов лечения значительно чаще отказывались от предложенных врачом дополнительных процедур с доказанной эффективностью (например, повторных курсов химиотерапии или лучевой терапии).

Более 7 лет после постановки диагноза прожили около 85% сторонников стандартного лечения и лишь 70% тех, кто прибегал к нетрадиционной медицине.

Также использование неклассических подходов чаще приводило к смерти, при моделировании отношение рисков смертности у "альтернативной" группы составило 2.08.

Ранее американские исследователи разработали соединение, позволяющее "обездвижить" раковые клетки, не давая им перемещаться в организме пациента.