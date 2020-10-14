Ученые начинают тестировать лекарство, которое одновременно защищает от гриппа и COVID-19

Экспериментальное двойное лекарство от гриппа и нового коронавируса в ноябре начнут тестировать на людях в Гонконге, рассказал один из ведущих врачей-инфекционистов. Препарат будет в виде носового спрея, пишет сервис QuickTake от Bloomberg.

В клинических испытаниях на ранней стадии примут участие около 100 взрослых, сказал Юэнь Квок-Янг из Университета Гонконга.

Вакцина-кандидат похожа на иммунизацию от гриппа в виде назального спрея, которая уже представлена на рынке и предназначена для того, чтобы действовать там, где респираторные вирусы обычно попадают в организм: в носу.

«Наша идея состоит в том, что нам нужна защита как от гриппа, так и от COVID-19 одновременно», - говорит Юэнь.

По его словам, компания будет производить экспериментальную вакцину для первой фазы исследования, начиная со следующего месяца.

На испытаниях проверят безопасность, а также оптимальную дозу. Результаты ожидаются через несколько месяцев.

Центр общественного здоровья Украины предупреждает что гриппом и коронавирусом человек может заболеть одновременно и напоминает, что у этих болезней схожие симптомы. Одновременное заражение гриппом и коронавирусом значительно усложняет течение болезни и даже может привести к смерти.