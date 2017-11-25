Ученые нашли необычный способ борьбы с шизофренией

Новый вид терапии помог снизить частоту галлюцинаций и уровень стресса у больных.

Британские специалисты смоделировали цифровую визуальную модель – "аватара", разговор с которым помогает больным шизофренией справиться с "голосами в голове". Исследование с описанием разработки опубликовано в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В работе отмечается, что слуховые галлюцинации испытывают до 70% шизофреников. Чаще всего так называемые голоса в голове оскорбляют больных, угрожают им и призывают к опасным действиям. В большинстве случаев симптомы удается ослабить с помощью медикаментов, но даже после терапии "голоса" слышит каждый четвертый больной, отмечает ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Том Крейг.

Ученые пригласили для испытаний 150 пациентов британских больниц (18-65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозами. Участников разделили на две группы: 75 человек лечились у психиатра, 75 – проходили "аватар-терапию". Члены обеих групп при этом продолжали принимать лекарства.

Для создания "аватара" исследователи вместе с пациентами визуализировали в компьютерной программе "голос", чаще всего преследовавший больных во время приступов. Пациенты разговаривали с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев. В соседнем помещении находился врач, который и говорил с больным от лица "аватара" измененным голосом и фразами, характерными для галлюцинаций конкретного человека. Параллельно фиксировалась интенсивность "голосов" в голове участника эксперимента.

Результаты показали, что такой вид терапии помог снизить частоту галлюцинаций и уровень стресса, которые вызывали приступы у больных. Через 12 недель семь из 75 пациентов перестали слышать "голоса в голове", тогда как в группе, консультировавшейся у обычного психотерапевта, таких было лишь двое.