Ученые нашли самое древнее обозначение нуля

Благодаря анализу древнего индийского манускрипта британские ученые обнаружили древнейшее обозначение нуля.

Как пишет The Guardian, манускрипт Бакшала – один из древнейших примеров решения математических задач.

Старинный документ из бересты нашли в 1881 году на территории современного Пакистана.

Манускрипт содержит 70 страниц и считается одним из древнейших документов в истории индийской и мировой математики. Рукопись составлена на одной из форм санскрита.

С начала XX века манускрипт хранится в библиотеке Оксфордского университета.

Из-за хрупкости страниц ученые до сих пор не могли точно определить время, когда он был написан. Вместе с тем анализ стиля письма и содержание указывали на то, что документ был создан в IX-XII веках. Однако радиоуглеродный анализ артефакта позволил датировать манускрипт II-IV веком нашей эры.

В документе нашли много отметок нуля. Символ, который встречается в манускрипте Бокшай, не идентичен современному. Он выглядит как сплошная окружность. Пустое пространство внутри округлого символа в индийских текстах появился уже позже. Кроме того, ноль рукописи Бакшала не выступает в качестве самостоятельного числа, а служит заполнителем.

Например, в 101 он указывает на отсутствие десятков. Однако, ученые считают, что именно эта форма нуля потом стала основой современного понимания этого числа.

Отметим, до этого считалось, что древнейшим упоминанием нуля является настенная надпись в храме индийского города Гвалиор – написанное там число 270 датируется концом IX века.

Оказалось, что люди научились записывать ноль гораздо раньше.