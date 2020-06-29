Ученые нашли сходство структуры коронавируса и раковой опухоли

29 июня 2020 г. 12:10
Источник: Укринформ
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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили сходство структуры коронавируса и раковой опухоли. Об этом сообщает Financial Times.

«Ученые обнаружили, что вирус COVID-19 приводит к тому, что в зараженных клетках растут неровные выпуклые ветви - крайне необычная структура, которая позволяет вирусу атаковать сразу несколько клеток. Длинные нити пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через отростки от клетки к клетке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое ветвление вируса напоминает рост раковой опухоли. Это позволило ученым предположить, что для лечения коронавируса можно применять лекарства, разрабатываемые для лечения рака.

«Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект частично совпадают», - сказал профессор Неван Кроган, директор Института количественных биологических наук в Калифорнийском университете.

Как отмечает издание, изначально эксперименты проводились на клетках почек африканских зеленых мартышек, зараженных коронавирусом. Затем потенциальные лекарства были проверены на клетках легких человека.

Отметим, что в мире по состоянию на 28 июня зафиксировано 10 088 576 случаев коронавируса, из них 501 442 смертельных. Выздоровели 5 466 534 пациентов. 

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