Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу, защищающим их от заражения

Небольшое количество людей еще до контакта с новым коронавирусом SARS-CoV-2 может иметь приобретенный иммунитет, который защищает их от заражения им.

Об этом сообщается британские медики в журнале Science.

Команда медиков взялась за изучение образцов крови людей разного возраста, которые были взяты еще до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, тестирование которых на COVID-19 было отрицательным.

Ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови с образцами людей, которые уже переболели и имели различные иммуноглобулины, которые атаковали S-белок вируса.

Ученые обнаружили, что у некоторых людей, которые не контактировали с новым коронавирусом, присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. С выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (пять процентов), а с 48 детей - в 21 (44 процента).

Эти IgG - часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавнего инфицирования коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2. Такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белком, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.