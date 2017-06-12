Ученые обнаружили у собак и волоков врожденное чувство справедливости

12 июня 2017 г. 8:04
Источник: Корреспондент
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Собаки и волки обладают врожденным чувством справедливости.

Ученые выяснили, что у собак и волков чувство справедливости заложено на генетическом уровне. О своей работе они рассказали в журнале Current Biology.

Исследователи обучили собак и волков нажимать на кнопку, которая активировала выдачу награды. Животные работали в парах. Если одно из животных получало меньшую награду, чем партнер, или не получало ее вовсе, то спустя несколько попыток оно отказывалось нажимать на кнопку. При этом, работая в одиночку, они не обращали особого внимания на размер угощения.

Волки оказались более восприимчивы к несправедливости, причем на реакцию влияло еще и положение животного в стае: чем более высоким оно было, тем быстрее животное отказывалось от взаимодействия.

Чувство справедливости у собак ученые выявляли и ранее. Однако предполагалось, что оно возникло в процессе одомашнивания. Но результаты эксперимента показывают, что эта особенность у собак появилась еще до того, как они начали жить рядом с человеком.

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