Ученые объяснили, почему «женщина всегда права»

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами. Об этом пишет британская газета Daily Mail 31 августа.

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали.

Например, "кто сказал и что" и "где пропавшие вещи", а также лица и запахи.

Это преимущество женщины получили, благодаря развитой эпизодической памяти, которая может с точностью запоминать события разной давности.

Экспертная группа основала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год.

В экспериментах поучаствовали 1,2 миллиона участников.

Ранее ученые выяснили, что самый высокий уровень гормона стресса у женщин фиксируется не на работе или в общественном транспорте, а дома.