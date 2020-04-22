Ученые определили самый распространенный путь инфицирования COVID-19

22 апреля 2020 г. 12:56
Источник: ZN.UA
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Ученые немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна провели исследование, результаты которого показали, что вероятность заразиться новым коронавирусом лишь прикоснувшись к той или иной поверхности очень мала, поскольку ученым не удалось найти признаков живого вируса ни на одной. Об этом рассказал один из исследователей Хендрик Штреек.

"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", - сказал Штреек.

Большая вероятность заразиться с поверхности тогда, когда уже зараженный человек кашлянет в руку, немедленно этой же рукой прикоснется к поверхности, после этого к этой же поверхности прикоснется здоровый человек, а через некоторое время или сразу протрет рукой свои слизистые оболочки.

Довольно серьезные вспышки заболевания ученые зафиксировали при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Вследствие этого было установлено, что наиболее вероятный путь инфицирования - во время вдыхания капель из-за непосредственного близкого общения с зараженными.

 

 

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