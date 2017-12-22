Ученые посчитали, во сколько обойдется украинцам скромный новогодний стол

Новый год уже скоро. И это значит, что украинцам предстоят не только радостные встречи с родственниками и друзьями, веселые посиделки у елки, но и немалые траты: на подарки, украшение дома, и конечно, на новогоднее меню. В этот раз даже привычное меню обойдётся существенно дороже в сравнении с прошлым годом.

Основываясь на данных Госстата, проведя мониторинг цен в супермаркетах и на рынках Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" пришел к выводу, что в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2018 года для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.

Для оценки центр взял самое простое праздничное меню, состоящее из традиционных блюд для среднестатистической семьи: оливье, сельдь под шубой, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, конфеты, напитки.

Оливье

Три килограмма салата Оливье, по мнению исследователей центра, обойдётся украинцам в 130,81 грн, что дороже, чем в прошлом году на 26,5%. Самые дешевые компоненты (морковь, буряк, лук, картошка, зеленые огурцы) потянут на 19,44 грн. За 6 яиц украинец заплатит 14,87 грн, полкило консервированного горошка – 17 грн, 200 грн майонеза – 9,50 грн. В то же время, согласно расчётам, самым дорогим ингредиентом будет колбаса – ее стоимость в расчете на расход в трёхкилограммовый салат оценили в 43 грн за полкило. Правда, исследователи не указывают, о какой конкретно марке идет речь.

Сельдь под шубой

Большую долю стоимости этого салата составляет основной ингредиент – рыба. За нее придется заплатить не менее 70 грн за требуемых на 1,4 кг салата полкило. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь – 1,22 грн, буряк – 1,49 грн, лук – 0,84 грн, картофель – 1,63 грн.

Также "львиную долю" праздничного бюджета составят расходы на мясные продукты. За кило куриного филе заплатить придётся в среднем 85 грн, нарезку колбасы "Салями" - 74,66 грн, копченую колбасу – 67,50 грн, свиные битки – 56 грн. В среднем, по оценкам Центра, мясной ассортимент на новогоднем столе будет стоить 282,96 грн.

Овощи и фрукты

Полакомиться свежими огурцами, помидорами и перцем обойдется в 93,50 грн (0,5 кг огурцов – 19,50 грн, 1 кг помидор – 38 грн, 0,5 кг перца – 36 грн). 2 кг картофеля на праздничном столе будет стоить 11,62 грн, 1 кг грибов – 36 грн.

Чтоб украсить стол фруктами, нужно будет выложить дополнительно 100 грн: 2 кг мандаринов – 64 грн, 1 кг бананов – 25 кг, 200-граммовый лимон – 10 грн.

Напитки и другое

Алкогольные напитки, как известно, в этом году существенно подорожали. К примеру, бюджетное шампанское обойдется в 90 грн, а 0,5 коньяка – 140 грн.

• 2 л сока – 49,60 грн;

• 1,5 л минеральной воды – 10,97 грн;

• 2 л сладкой газированной воды – 20,50 грн;

• 1 кг шоколадных конфет – 170 грн;

• Батон хлеба – 15,81 грн.

Деликатесы

А вот тем, кто хочет порадовать себя и близких деликатесами на праздничном столе, придётся дополнительно отдать не менее 340 грн. Так, по данным Центра, за 200 г красной рыбы нужно будет заплатить – 118,86 грн, за 120-граммовую баночку красной икры – 216,42 грн.

Киевлянам за новогодний стол придется заплатить из-за столичных цен больше – от 1450,70 грн. Стол с деликатесами обойдется им в 1897,87 грн.

Таким образом, за, мягко говоря, не самое роскошное меню, продукты для создания которого куплены в бюджетных супермаркетах, придется заплатить 1350 грн. А если добавить к этому еще и стоимость подсолнечного и сливочного масла, специй, закусок, украшений блюд, то стоимость легко дотянет и до 1500 грн.

Также не стоит игнорировать и факт того, что ближе к праздникам цены могут существенно вырасти.