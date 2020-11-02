Ученые прогнозируют третью волну коронавируса

Французские ученые говорят, что спад второй волны пандемии коронавируса будет в конце нынешнего года или в начале следующего. Об этом идет речь в докладе «Изучение второй волны. Санитарная ситуация - критическая» руководству Франции Научного совета по вопросам COVID-19 при Министерстве солидарности и здравоохранения.

«Очень трудно предсказать, сколько продлится вторая волна. Ведь это зависит от самого вируса, климатических условий, мер, принятых для ограничения распространения вируса. Мы можем предположить, что вторая волна пойдет на спад в конце этого года или в начале 2021-го», - говорится в документе.

По оценкам французских ученых, индикатором спада второй волны пандемии будет уменьшение количества новых заражений до контролируемого уровня - 5-8 тыс. в сутки.

При этом Научный совет не исключает возникновения новой волны пандемии в конце зимы - начале весны 2021 года.

«Поэтому много следующих месяцев мы будем в чрезвычайно сложной ситуации», - считают эксперты.