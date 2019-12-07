Ученые исследовали место взрыва атомной бомбы в Харьковской области, который произошел полвека назад

Секретный ядерный взрыв в Украине, который был использован для тушения пожара на газовой скважине у села Крестище в Харьковской области, привел к необратимым последствиям для тысяч украинцев. Так называемая операция "Факел", которая прошла в 1972 году, привела к массовым заболеваниям онкологией у местных жителей, говорится в сюжете "ТСН".

Как сообщается, советские власти решили провести эксперимент с атомным оружием, когда на газовом месторождении в Харьковской области начался пожар. Подземный ядерный взрыв, который должен был потушить огонь, готовили в Москве, под надзором КГБ, в условиях чрезвычайной секретности, а подробности операции до сих пор хранятся в России под грифом "государственная тайна".

Местные жители были эвакуированы на расстояние от семи километров от места проведения эксперимента. Эксперимент обратился провалом: взрыв буквально "вырвался" наружу атомным грибом.

"Нас очень тряхнуло. Там было большое начальство из Москвы, Киева и Харькова, стояли вертолеты, "Волги"... они были в курсе, что это за хлопок, поэтому все начали разбегаться. А нам никто ничего не говорил", – рассказал один из очевидцев происшествия.

Через 30 минут после проведения операции местных жителей вернули домой. Правда, после взрыва на месте катастрофы остался газовый факел, который тушили ликвидаторы. Местные называли их "бригадой смертников", так как в процессе тушения умерло 11 ликвидаторов.

"Мы были против (взрыва - прим. ред.), предлагали свой вариант. Но Брежнев и Косыгин подписали и дали команду. Там были люди, которые были очень заинтересованы в результатах ядерного взрыва в густонаселенных районах, писали диссертацию об этом", - рассказал ликвидатор Владимир Краснокутский.

После взрыва селяне пили воду из отравленных радиацией колодцев, ели овощи с зараженных огородов, пасли скот на облученной земле. Позднее к месту пожара начали ездить туристы, а местные школьники любили играть там после учебы. Из-за этого в первые тридцать лет после взрыва в ближайших селах количество онкобольных резко выросло.

Как заявили местные врачи, до начала двухтысячных около полутора тысяч людей в окрестностях взрыва умерло от рака.

Как сообщает аналитический портал «Хвиля», пробы, взятые от центра взрыва в 500 м, в километре и в 3-х километрах, исследовали в Институте геохимии окружающей среды (Киев). Специалисты обнаружили небольшое количество цезия-137 и сделали вывод, что через 50 лет после инцидента его опасные последствия, наконец, исчезли. При этом экологи подчеркнули, что максимальная опасность атомного взрыва проявляется в первое время за счет короткоживущих изотопов.