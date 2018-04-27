Ученые рассказали о пользе темного шоколада для зрения

Биологи из США заявили о том, что поедание большого количества шоколада способно восстановить и даже улучшить зрение.

При этом исследователи подчеркивают, что подобным эффектом обладает именно темный шоколад, молочный же никак на зрение не влияет. Выводы ученых были опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

По сведениям ВОЗ, на данный момент от близорукости страдают примерно 1,5 миллиона человек. При этом число детей, которые страдают от заболевания, растет с середины прошлого века. По мнению исследователей, это можно объяснить не только социальными факторами и растущей нагрузкой на глаза, но и генами.

В ходе исследования ученые решили проверить теорию о том, что поедание шоколада может улучшить зрение. Для проверки этой идеи они пригласили три десятка добровольцев с нормальным зрением или близорукостью, и попросили пройти их несколько тестов на зоркость до поедания шоколадки и через два часа после обеда.

Как отмечают ученые, ни сами экспериментаторы, ни участники опытов не знали, какой тип шоколада они ели и что именно они проверяли, что обеспечило абсолютную чистоту результатов этих опытов.

В результате было установлено, что поедание темного, но не молочного шоколада несколько улучшало работу глаз, повышая контрастность и четкость зрения, что особенно проявлялось при чтении мелкого текста.

Сила этого эффекта, как признают биологи, была небольшой, однако она не исчезала при всех возможных проверках. Это говорит в пользу того, что шоколад действительно влияет на работу глаз.

На данный момент ученые не знают, как долго длится подобное благотворное действие и какие компоненты темного шоколада улучшают зрение.