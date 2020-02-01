Ученые с помощью микроскопа сделали снимки размножения нового коронавируса

Ученые из Университета Гонконга опубликовали снимки, которые демонстрируют размножение нового коронавируса внутри клетки. Как сообщает Bloomberg, снимки были получены с помощью электронного микроскопа.

Исследователи изучили часть инфицированной клетки, выращенной в культуре, с вирусными частицами, которые высвобождаются с ее поверхности. Ученые отмечают, что в каждой инфицированной клетке могут появиться тысячи новых носителей коронавируса, которые затем поражают здоровые клетки.

От вирусной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на 1 февраля умерли 259 человек. Число заболевших превысило 11 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". Такое решение приняли независимые эксперты ВОЗ на экстренном совещании 30 января.

Впервые этот коронавирус был диагностирован в декабре прошлого года. Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек.

Власти КНР ввели жесткий карантин в Ухане и других городах, где зафиксирована вспышка заболевания. Вылеты туристических групп из Китая приостановлены.