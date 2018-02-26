Ученые связали материнство с быстрым старением

26 февраля 2018 г. 14:21
Источник: Корреспондент.net
109 просмотров

По мнению специалистов, рождение ребенка может провоцировать ускоренное старение женщины на 11 лет. К такому выводу ученые пришли после проведения нового исследования.

Специалисты из Университета Джорджа Мейсона установили, что рождение ребенка может вызывать у женщины ускоренное старение на 11 лет. Об этом пишет Science Alert.

В ходе работы ученые установили, что у матерей наблюдается сильное сокращение длины теломер. Это, в свою очередь, указывает на клеточное старение.

Сообщается, что длина теломер в среднем на 4,2 процента короче у матерей, нежели у нерожавших женщин того же возраста. Это эквивалентно старению на более чем десять лет.

Для того, чтобы установить это, эксперты проанализировали образцы ДНК, взятые почти у двух тысяч женщин репродуктивного возраста.

При этом специалисты отметили, что однозначно утверждать, что материнство вызывает ускоренное старение, нельзя. На этот процесс могут также влиять неучтенные факторы.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.