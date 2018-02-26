Ученые связали материнство с быстрым старением

По мнению специалистов, рождение ребенка может провоцировать ускоренное старение женщины на 11 лет. К такому выводу ученые пришли после проведения нового исследования.

Специалисты из Университета Джорджа Мейсона установили, что рождение ребенка может вызывать у женщины ускоренное старение на 11 лет. Об этом пишет Science Alert.

В ходе работы ученые установили, что у матерей наблюдается сильное сокращение длины теломер. Это, в свою очередь, указывает на клеточное старение.

Сообщается, что длина теломер в среднем на 4,2 процента короче у матерей, нежели у нерожавших женщин того же возраста. Это эквивалентно старению на более чем десять лет.

Для того, чтобы установить это, эксперты проанализировали образцы ДНК, взятые почти у двух тысяч женщин репродуктивного возраста.

При этом специалисты отметили, что однозначно утверждать, что материнство вызывает ускоренное старение, нельзя. На этот процесс могут также влиять неучтенные факторы.