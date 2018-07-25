Ученые связали потребление сахара с развитием слабоумия

25 июля 2018 г. 14:56
Источник: Корреспондент.net
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По мнению специалистов, добавление в чай двух с половиной ложек сахара повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Группа ученых из Колумбийского университета установила, что добавление двух с половиной ложек сахара в чай может быть связано с развитием синильной деменции, или же болезни Альцгеймера, пишет Express.co.uk.

Болезнь Альцгеймера является нейродегенеративным заболеванием и одной из распространенных форм "старческого слабоумия".

Выводы ученых основаны на результатах исследования, в которых приняли участие 2226 человек, не имевших признаков деменции.

Все они прошли опрос, в ходе которого ответили на вопросы о количестве потребляемого сахара.

Из более чем двух тысяч респондентов у 429 человек в течение семи лет развилась синильная деменция. Оказалось, что все они добавляли ежедневно в пищу 30,3 грамма сахара.

Таким образом, риск развития заболевания у них был на 33 процента увеличен в сравнении с теми, кто употреблял 5,8 граммов сахара в день.

Также специалисты пришли к выводу, что потребление фруктовых соков увеличивает риск развития болезни на 27 процентов, а сладких газированных напитков - на 54 процента.

 

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