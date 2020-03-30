Ученые тестируют БЦЖ против коронавируса

Вакцина, которая используется против туберкулеза, может оказаться эффективной в борьбе с новым коронавирусом. Австралийские ученые начали тестировать ее действие на медиках из Мельбурна.

Бацилла Кальмета – Герена (БЦЖ) используется против туберкулеза уже почти 100 лет. Вместе с тем, она эффективна не только в этих случаях. Так, она применяется при лечении рака мочевого пузыря на ранних стадиях и способна укреплять "первую линию обороны" организма, что позволяет иммунной системе эффективнее бороться с вирусами.

"Она способна укрепить иммунную систему, которая сможет защитить от целого ряда различных инфекций, целого ряда разных бактерий и вирусов в гораздо более общем виде, чем от одного туберкулеза", - заявил руководитель отдела исследования инфекционных заболеваний в Детском исследовательском институте Мердока в Мельбурне, профессор инфекционных заболеваний у детей университета Мельбурна и руководитель отдела инфекционных заболеваний в королевской детской больнице Мельбурна Найджел Кертис.

Четыре тысячи волонтеров из числа медицинских работников Мельбурна согласились быть волонтерами в исследовании. Они выборочно будут разделены на две группы: одна получит вакцину от гриппа и БЦЖ, а другая – только вакцину от гриппа. Вакцина-плацебо не может использоваться в данном случае в качестве контрольной, поскольку БЦЖ оставляет видимый след, который позволит точно понять, кто из медиков получил вакцину, а кто – нет.

Похожее исследование будет проведено и в Нидерландах. Кертис заявил также, что ведет переговоры с клиниками в других города