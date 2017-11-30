Ученые установили примерный возраст гробницы Иисуса Христа

Исследователям из Афинского национального технического университета удалось уточнить время создания пещеры в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Оказалось, что пещера была создана на 300 лет позже смерти Иисуса. К таким выводам ученые пришли, проанализировав известковый раствор со стен пещеры.

Исследователи сделали вывод, что известковый раствор был изготовлен в 345 году нашей эры. Дата соответствует правлению Константина I, римского императора, который обратился в христианство и объявил его официальной религией империи. С этого момента христианство стало активнее распространяться.

В качестве метода исследования ученые использовали оптически стимулированную люминесценцию. С помощью этого метода можно достаточно точно определить момент времени, когда исследуемый материал в последний раз находился на свету.

Добавим, что, согласно легендам, гробницу Христа обнаружила в начале IV века императрица Елена — мать Константина. Позже вокруг Гроба Господня построили храмовый комплекс, который просуществовал семь столетий, пока в начале XI века его не разрушили арабские завоеватели.

Пока остается невозможно абсолютно точно сказать, какая именно гробница принадлежала Иисусу из Назарета, Церковь Гроба Господня в Иерусалиме остается наиболее широко признанным местом погребения Христа.

"Мы не можем быть абсолютно уверены в том, что Храм Гроба Господня является местом захоронения Иисуса, но у нас, конечно, нет другого места, которое может претендовать на эту роль со столь же весомыми доказательствами", - подчеркнул Дэн Бахату, бывший городской археолог Иерусалима.

Гробница была открыта для публики впервые за много веков в октябре прошлого года, когда ученые начали восстанавливать храм, который закрывал место погребения.