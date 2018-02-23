Ученые выяснили, чем опасен для здоровья бесконечный просмотр сериалов

23 февраля 2018 г. 14:58
Источник: УНИАН
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Безостановочный просмотр сериалов повышает риск возникновения тромбоза.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование ученых из Университета Миннесоты в США.

Так, ученые опросили 15 тысяч людей старше 24 лет, разделив их на четыре группы в зависимости от того, как часто они смотрят сериалы.

Выяснилось, что среди заядлых любителей телешоу вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, или тромбоза глубоких вен, оказалась в 1,7 раза выше, чем у остальных групп.

Наибольшему риску оказались подвержены люди старше 60 лет.

Отмечается, что опасность возникновения тромбоза исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови.

По словам ученых, риску могут быть подвержены даже те любители сериалов, которые занимаются спортом, также риск тромбоза не зависит от веса человека.

 

 

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