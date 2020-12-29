Ученые выяснили, какие осложнения вызывает COVID-19 чаще всего

Пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, остановка сердца, острый миокардит - только некоторые из осложнений, которые связывают с COVID-19.

Это определили исследователи. Свой анализ ученые опубликовали в журнале Canadian Medical Association Journal.

Они хотели подтвердить, какие из ранее описанных осложнений оказывают наиболее сильное связь с COVID-19, а которые представляют наибольший риск, пишет Medical News Today.

Исследователи проанализировали данные более чем 70000 людей с COVID-19 в США, чтобы узнать, какие осложнения возникают чаще всего.

Согласно этому исследованию, самое сильное из COVID-19 связаны:

заболевания дыхательной системы, такие как:

пневмония,

острый респираторный дистресс-синдром,

острая инфекция нижних дыхательных путей,

дыхательная недостаточность,

пневмоторакс.

состояния системы кровообращения, такие как:

остановка сердца,

острый миокардит ,

гематологические нарушения, например ДВС (нарушение свертывания крови),

почечные нарушения, такие как острая почечная недостаточность,

нарушение обоняния и вкуса.

Но сильная связь не означает, что эти состояния являются наиболее распространенными.

Среди наиболее частых осложнений через COVID-19:

пневмония, которой болеют около 27,6% от всех людей с COVID-19 и в 81% пациентов в отделении интенсивной терапии,

дыхательная недостаточность, которую наблюдали в 22,6% от всех людей с COVID-19 и в 75,3% пациентов в отделении интенсивной терапии,

острая почечная недостаточность, которую имели около 11,8% от всех больных и 50,7% пациентов в отделении интенсивной терапии,

другой сепсис, который был в 10,4% от всех и в 54,1% пациентов в отделении интенсивной терапии.

Среди осложнений с наиболее высоким риском:

вирусная пневмония,

дыхательная недостаточность,

сепсис,

острая почечная недостаточность,

острый респираторный дистресс-синдром.

Также анализ не подтвердил предыдущие предположения о том, что COVID-19 значительно увеличивает риск инсульта.

Откуда данные?

Исследователи использовали анонимные данные 70 288 человек с диагнозом COVID-19 в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Они разделили данные людей на три категории - пациенты на амбулаторном, стационарном лечении и пациенты, которые попали в отделение интенсивной терапии.

Из этих 70 288 человек 53,4% находились в больнице, из них 4,7% - в отделении интенсивной терапии.

Остальные 46,6% были на амбулаторном лечении.

55,8% - это были женщины, а средний возраст составлял 65 лет.

Шансы и риски

Исследователи определили "период опасности" (от 7 дней до 30 дней после постановки диагноза) и "начальный период" (от 120 до 30 дней до постановки диагноза).

Они использовали "начальный период" для выявления любых хронических состояний, которые существовали до того, как у человека развился COVID-19. Сравнение двух периодов показало, какие осложнения наиболее вероятно возникнут после начала COVID-19.

Состояния здоровья регистрируются с помощью кода диагноза, который стандартизирован согласно Международной классификации болезней.

Исследователи проанализировали все 1724 коды в наборе данных и определили, что 69 из них в значительной степени связаны с COVID-19. Это означает, что состояния, соответствующие этим кодам, могут быть связаны с COVID-19 или его лечением.

Они также рассчитали общий риск получения нового диагноза с каждым из кодов после постановки диагноза COVID-19.

Риск - это доля людей, которым поставили диагноз из перечня кодов во время периода опасности, и у них не было этой болезни в начальный период.

Также через и после COVID-19 могут:

появляться проблемы со слухом ,

выпадать волосы,

возникать психические заболевания ,

быть проблемы с мозгом и нервной системой,

могут испортиться зубы и ухудшиться состояние ротовой полости ,

у некоторых мужчин может быть импотенция.