Ученые выяснили, какие продукты снижают риск развития рака

24 февраля 2019 г. 19:30
Источник: Корреспондент.net
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Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея может снизить риск развития колоректального рака.

К такому выводу пришли ученые из Китая.

Пресс-релиз исследования был опубликован в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Отмечается, что специалисты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства. 

Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приемов пищи. 

Эксперты обнаружили, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у взрослых, которые употребляли большое количество лука, по сравнению с теми, кто употреблял его в относительно меньшем количестве. 

Ученые пришли к выводу, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, которые могут помочь снизить риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке.

 

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