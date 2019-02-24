Ученые выяснили, какие продукты снижают риск развития рака

Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея может снизить риск развития колоректального рака.

К такому выводу пришли ученые из Китая.

Пресс-релиз исследования был опубликован в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Отмечается, что специалисты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства.

Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.

Эксперты обнаружили, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у взрослых, которые употребляли большое количество лука, по сравнению с теми, кто употреблял его в относительно меньшем количестве.

Ученые пришли к выводу, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, которые могут помочь снизить риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке.