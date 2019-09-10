Ученые выяснили причину смерти от электронных сигарет и вейпа

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10 сентября 2019 г. 12:02
Источник: Корреспондент.net
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Главной опасностью электронных сигарет ученые назвали масляную форму витамина Е, вдыхание которой может быть опасным.

В США ученые нашли причину заболеваний, провоцируемых курением электронных сигарет и вейпов, - это масляная форма витамина Е. Результаты исследований опубликованы на сайте Департамента здравоохранения американского штата Нью-Йорк во вторник, 10 сентября.

В начале августа в США зафиксировали 94 случая болезни легких, которые, по словам медиков, вызваны курением электронных сигарет.

Небезопасное вещество обнаружили в каннабисе и жидкостях для вейпов, которые употребляли больные, а также в организме самих пациентов. Это первое вещество, которое было найдено в организме у всех заболевших, а также в употребляемых ими жидкостях.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования, чтобы убедиться в достоверности результатов. Витамин Е, по словам исследователей, не наносит вред организму в случае его приема внутрь в виде витаминной добавки, но его вдыхание может быть опасным. Маслоподобные свойства витамина могут вызвать кашель, боль в груди и одышку.

Напомним, что ранее три человека умерли от курения вейпа в США.

 

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