Ученые выявили новый штамм ВИЧ

Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет, передает CNN.

Согласно сообщению, штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.

"Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу", - цитируется в сообщении Фаучи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 млн человек живут с ВИЧ.