Ученые записали звуки, исходящие от Сатурна

11 июля 2018 г. 17:20
Источник: Корреспондент.net
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Специалисты зафиксировали мощное взаимодействие между волнами в плазме, идущее от Сатурна к его спутнику.

Ученые провели новое исследование, основанное на данных миссии Grand Finale зонда Cassin. В ходе него было обнаружено ранее неизвестное взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом. Об этом пишет Science Alert.

При наблюдении оказалось, что волны плазмы движутся вдоль линий магнитного поля, которое соединяет Сатурн со спутником. 

Для захвата звуков плазменных волн между Сатурном и его спутником Cassini использовал свой инструмент радиоплазменной волны.

Специалисты конвертировали запись интенсивности этого сигнала в "свистящий" звук в аудиоформате.

"Теперь мы обнаружили, что Сатурн отвечает на возмущения со стороны своего спутника в форме волн в плазме, через контур линий магнитного поля, связывающий его с Энцеладом, находящимся на расстоянии в сотни тысяч километров от него", - отметил один из исследователей Али Сулейман.

 

 

Видео: 

Sounds of Saturn: Hear Radio Emissions of the Planet and Its Moon Enceladus

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