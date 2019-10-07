Ученых харьковских вузов отметили государственными наградами

По случаю Дня работников образования президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении ряда специалистов государственными наградами.

Соответствующий Указ №731/2019 опубликован на сайте президента.

Среди отмеченных наградами есть и харьковчане.

Как сообщается, за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм орденом «За заслуги» III степени награжден заведующий кафедрой Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Евгений Хворостов.

Звание «Заслуженный работник образования Украины» присвоено доценту кафедры Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Анжеле Денисенко.