Ученый из Харькова обнаружил на своей даче редчайший гриб

Биолог Александр Акулов из Харьковского национального университета нашел на даче плесневый гриб, который до этого попадался исследователям-микологам только однажды.

Ранее гриб вида Cephalotrichum columnare был описан в 1964 году, в Южной Африке.

Но уборка в погребе на даче ученого из Харьковского университета привела к тому, что этот гриб "попался" исследователям второй раз в истории.

"Я перебирал остатки картофеля в погребе и нашел на одном из гнилых клубней красивый серый гриб с коремиями, несколько напоминающий Stemonitis. Нормальный человек выбросил бы такое счастье не задумываясь, но я привез это домой, посмотрел в микроскоп и определил как некий вид рода Cephalotrichum", - рассказывает Александр Акулов, доцент кафедры микологии и фитоиммунологии ХНУ имени В.Н Каразина, чья научная специализация - микология, то есть изучение грибов.

Этот род грибов сравнительно плохо описан. Лишь несколько месяцев назад в журнале "Studies in Mycology" были опубликованы результаты ревизии этого рода. После переписки с микологом Джозефом Гуарро выяснилось, что образец с гнилой харьковской картошки оказался видом Cephalotrichum columnare, который был описан второй раз в истории науки. Впервые этот вид описали в 1964 году на экскрементах зайца в Южно-Африканской Республике.

По словам исследователя, грибы, в отличие от животных или высших растений изучены значительно слабее, поэтому такого рода находки - не редкость.

"Вчера подтвердился вид, ранее известный лишь из Африки. А месяц назад была находка редкого вида, известного из США. А перед этим вид, описанный в 1982 году в Японии... Грибы - огромнейшая группа, которая своей численностью в разы превосходит всех позвоночных животных и высшие растения. Их изученность очень слабая. Микологов в мировом масштабе очень мало, а молекулярные технологии стали рутинной процедурой лишь недавно. Оттого что ни день, то маленькое открытие", - рассказал Александр Акулов.

"Найти в пруду Харькова тропическую жабу - это нечто невероятное. С грибами все не так... Есть несколько новых для науки видов, которые были описаны на основе материалов из Харькова", - объяснил ученый.

По словам ученого, на Харьковщине сравнительно часто открываются новые виды грибов.

"Из уже описанного, новый вид - Cosmospora stegonsporii, собранный на одном из деревьев возле университета (ХНУ имени В.Н Каразина - ред.). На веточках клена в парке Горького был собран новый вид, который швейцарская исследовательница Лилейн Петрини умудрилась назвать в мою честь - Rosellinia akulovii... Буквально сейчас идет опубликование нового вида Pyrenochaeta из Саржиного Яра", - отметил Александр Акулов.