Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед учебным годом - Минздрав

08 августа 2020 г. 17:36
Источник: Укринформ

Тестирование учителей на коронавирус накануне учебного года не предусмотрено. Об этом проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 августа.

"В этом нет нужды. Все, что касается тестирования, у нас очень четко предусмотрено законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами Министерства здравоохранения - кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях, и такого механизма или раздела по проведению тестирования наших учителей нет. Только исключительно если есть симптомы коронавирусной болезни у учителя или он является контактным лицом с человеком, у которого подтвержден COVID-19", - подчеркнул Степанов.

Он также рассказал, каким образом будут утилизироваться использованные средства индивидуальной защиты в школах.

"Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость и затем во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией", - сказал министр.

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