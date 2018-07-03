Учительский флешмоб. Больше 500 педагогов со всей Украины установили в Харькове национальный рекорд

Пять фигур, каждая из которых символизирует тот или иной аспект безопасности, на площади Конституции создали учителя со всей Украины. Сердце - как символ любви, жизни и физического здоровья, "50 в кругу" - знак ограничения скорости на дорогах города. "Равно" - знак равенства и борьбы с диксриминацией. Восходящее слонце - педагогика партнерства, которая сейчас только зарождается в Украине и аббревиатура НУШ - Новая украинская школа - новые методики обучения и подход к учительской работе. Главная цель, говорят педагоги, привлечь внимание к необходимости создания безопасного пространства на улице.

Майя Тотаева, участница флешмоба:

Це все-таки круто, що ми тут усі. Ми з усієї України з'їхалися. Я з Кіровоградщини, тут зі Львівщини, Дніпропетровщини.

Александр Ручко, участник флешмоба:

Ми не тільки батьки, а ще й вчителі, ми повинні підказувати дітям бути обережними, щоб вони не травмувалися, завжди були здорові і життєрадісними, а не потрапляли у якісь неприємні ситуації із-за того, що вони чогось не знають. Ми хочемо долучитися і показати учнівській молоді, що таке правила.

Педагогический флешмоб стал частью программы EdCamp Ukraine, что проходит в Харькове. Место проведения организаторы выбрали символичное - мероприятие состоялось недалеко от перекрестка улицы Сумской и переулка Мечникова, где в коктябре прошлого года случилась страшная авария. Тогда "лексус" стокнулся с автомобилем "Фольксваген Туарег" и вылетел на тротуар, в следствие чего 5 человек погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице.

Ирина Миньковская, одна из организаторов флешмоба:

Чому було обране саме це місце, тому що воно знаходиться недалеко від місця аварії, про яку, думаю, ви всі пам’ятаєте цю страшну недавню аварію з Лексусом. Ми хотіли таким чином привернути, що якраз у школі дітям мають розказувати про те, що водіння – це теж окрема компетентність. І треба їй навчатися, і треба поважати життя та здоров’я інших людей.

Уже вскоре со сцены объявляют, учительский флешмоб стал не только масштабным социальным мероприятием, а даже рекордным для Украины.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестру Рекордов Украины:

Ми маємо 568 представників цієї чудової професії. Отже, рекорд «Найбільша кількість педагогів на одній локації» вноситься до національного реєстру Рекордів України.



Присоединились к флешмобу более чем полтысячи педагогов со всей Украины и местные чиновники, и министр образования и науки Лилия Гриневич.