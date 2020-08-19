Учителям разрешат использовать на уроках защитные щитки вместо масок

19 августа 2020 г. 14:40
Источник: Укринформ
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Министерство здравоохранения позволит педагогам носить защитные щитки вместо масок на уроках. Об этом на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Также дополнительно мы меняем требования к ношению средств индивидуальной защиты именно педагогического состава во время проведения уроков. Мы позволим носить не маску на лице, а защитный прозрачный щиток, который выполняет те же функции", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, сейчас разрабатывается план мероприятий по утилизации масок и других отходов в учебных заведениях.


"Сегодня Министерство экологии дает определенные рекомендации относительно обращения и утилизации отходов, которые будут образовываться в образовательных учреждениях и связаны именно с противоэпидемическими нормами. Это касается средств индивидуальной защиты органов дыхания, к которым относят маски, и антисептиков. Эти нормы будут положены в основу нового постановления главного государственного санитарного врача и завтра будут обнародованы на сайте Минздрава", - отметил он.

 

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