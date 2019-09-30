 

Угнанный у харьковчанки автомобиль нашли в Краснограде

30 сентября 2019 г. 17:57
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Правоохранители разыскали похищенный у харьковчанки автомобиль.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 сентября в полицию обратилась 21-летняя харьковчанка с заявлением об угоне ее автомобиля. 

Девушка рассказала, что оставила автомобиль «ВMW X6» возле одного из фитнес-клубов города по улице Сумской. Примерно через полчаса она обнаружила, что машина исчезла.

На следующий день полицейские обнаружили пропавший автомобиль на территории гостиничного комплекса в Краснограде.

Злоумышленника установили. Им оказался ранее не судимый безработный 28-летний харьковчанин.

Похищенный автомобиль помещен на штрафплощадку до окончания проведения досудебного расследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения.

 

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