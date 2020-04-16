Уголовная ответственность для священников. Как власть призывает придерживаться карантина на Пасху?

В то время, как власти призывают горожан воздержаться от посещения церкви, а самих священников - разъяснить важность соблюдения карантина, - люди все равно идут на службу, а если их не пускают внутрь, все равно толпятся под заборами. Храмы уже стали очагами распространения коронавируса по всей стране, и Харьков не стал исключением.

Так, накануне в больнице скончалась пенсионерка, которая продавала свечи в храме поселка Высокополье Валковского района. Сегодня стало известно, что 9 человек из ее окружения, которые контактировали с больной, заразились Covid -19 в Высокополье, рассказывает первый заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

Тарас Пастух, первый заместитель главы ХОГА

11 зразків, які вчора були відібрані від контактних осіб, які в різний спосіб пересікались з хворою людиною - це були і прихожани церкви, це були і сусіди. Нажаль, з 11 випадків 9 виявились позитивними. Сьогодні було додатково ще відібрано 15 тестів. Ми очікуємо зараз на їхні результати.

Поэтому сегодня во время заседания комиссии техногенно-экологической безопасности было решено порекомендовали юридически оформить полное закрытие населенного пункта Высокополье, усилив патрули на выездах.

Отдельно на заседании в ХОГА отметили усиление карантинных мероприятий во время Пасхи. И чтобы максимально донести верующим, дабы те не шли в храмы, - записываются видео-обращения от религиозных лидеров области, которые будут транслироваться на телевидении. Кроме того, на телеканалах будут вестись трансляции богослужений.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Провести роботу з керівниками релігійних громад на території Харківської області щодо максимального обмеження проведення масових релігійних заходів на період з 13 години 18 квітня 2020 року до 6 години 21 квітня 2020 року.

Тарас Пастух, первый заместитель главы ХОГА

Ми будемо наполегливо переконувати цих людей все-таки, якщо вони там будуть все-таки знаходитися, - бути на достатньо великій відстані один від другого. Але якщо, не дай бог, виявиться, що під час цього богослужіння та чи інша людина інфікувалася, і може потягнути проблеми потім з її здоров’ям чи, не дай бог, життям, то це вже може тоді дійсно потягти за собою не лише адміністративну, але й кримінальну відповідальність такого священнослужителя.

Совсем закрыть храмы, говорят в облгосадминистрации, они могут лишь при условии введения чрезвычайного положения, а пока его не ввели на территории страны, остается только призывать к сознанию верующих и священников. И напоминают, что административная ответственность за нарушение карантина предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а в случае доказательства факта заражения - то и уголовное, даже с заключением на срок до 3 лет.