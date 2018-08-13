Уголовное дело против судьи по делу Кернеса в "Відродженні" назвали "давлением на суд"

Уголовное производство против судьи по делу мэр Харькова Геннадия Кернеса является ничем иным как "давлением на суд" и ярким свидетельством фиктивности или полного отсутствия судебной реформы, которую так рекламировала власть.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Відродження" Владимир Пилипенко, комментируя заявление руководства Генеральной прокуратуры о незаконности решения о закрытии дела Кернеса и открытии производства против судьи по делу, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

"Несмотря на то, что судья принял половинчатое решение, против него была задействована вся репрессивная машина власти. Силовые и контролирующие органы развернули кампанию с целью добиться возобновления дела. Однако такие действия власти свидетельствуют только об отсутствии независимого суда в Украине, демонстрируют, что телефонное право сохранилось даже после Революции Достоинства, а разрекламированная судебная реформа является не более чем фикцией. Надеюсь, для наших западных партнеров, которые инициировали судебную реформу, "дело Кернеса" станет убедительным примером того, как именно власть провела эту реформу", - заявил Пилипенко.

По его словам, в "Відродженні" неоднократно заявляли о сугубо политическом характере дела Кернеса, избранного мэром Харькова от политсилы. На местных выборах 2015 года Кернес набрал 65,8% поддержки харьковчан.

"Судебный процесс в Полтаве против харьковского городского головы давно зашел в тупик. Все убедились, что это уголовное дело сфабриковано и является ничем иным, как политическим заказом. В суде свидетели защиты предоставили убедительные факты о заказном характере дела, а несоответствия и противоречия со стороны обвинения не оставили судье шансов на обвинительный вердикт", - отметил Пилипенко.