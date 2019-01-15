Уголовное дело Татьяны Цибульник по недостоверному декларированию передано в суд

Прокуратура области направила в Октябрьский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении главы администрации Новобаварского района Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, речь идет о декларировании драгоценностей стоимостью более 600 тысяч гривен.

Указанные ценности были изъяты правоохранителями во время обыска в рамках расследования уголовного производства.

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов.

Однако в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирные изделия на указанную сумму нет.

Чиновнице грозит 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.