Уголовное производство против патрульного. Неповиновение полицейскому или неоправданное применение силы патрульным. Суд решал вопрос о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от должности.

Эвакуация автомобиля, за рулем которого был народный артист, вылилась в уголовное производство против патрульного. События проходило 23 февраля текущего года. Во время патрулирования Шевченковского района, рассказывает Денис Евдокименко, внезапно сработала система "Рубеж", которая идентифицирует автомобили, находящиеся в розыске. Как оказалось после остановки Lexus, эта машина разыскивается исполнительной службой за неуплату коммунальных платежей. Далее, по словам патрульного, они сообщили водителю, что по закону они обязательстве временно задержать транспортное средство. На что водитель автомобиля вызвал адвоката, чтобы тот решил проблему. Но объяснения патрульных правозащитника не удовлетворили.

Денис Евдокименко, полицейский роты №1 батальона №3 УПП в Хар. обл.

Вийшло так що він не був задовільнений нашими відповідями, нашими поясненнями і він вирішив, що все це незаконно з нашого боку і прийняв таке рішення фізично охороняти автомобіль свого клієнта. Він став поміж евакуатором та автомобілем Lexus поставив кейс на землю і сказав я звідси не піду, все що ви робите це незаконно. я звідси не піду.

Патрульный, говорит, действовал по закону. И когда адвокат Кубай стал между Lexus и эвакуатором, он несколько раз просил отойти и не препятствовать деятельности полиции и эвакуации временно задержанного транспортного средства. Со словами Дениса, он не послушался, потом адвокат был предупрежден о применении физического воздействия, и о применении наручников, за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского. Сначала говорит, патрульный он пытался отстранить мужчину рукой.

Денис Евдокименко, полицейский роты №1 батальона №3 УПП в Хар. обл.

Мені це майже вдалося він відійшов на декілька метрів, але після цього почав повертатися на це місце нібито аби забрати свій кейс який він залишив, я зрозумів, що такий захід як просто фізичний вплив цього буде замало, тому шо це ніяк не вирішить цей конфлікт і це не допоможе мені зробити мою роботу законну роботу, яку на мене покладена державою і тоді я повідомив йому що він затриманий і застосував кайданки та посадив його в службовий автомобіль.

Адвокат Юрий Кубай, не согласен с позицией патрульного, говорит, прибыл на место по вызову своего клиента, с целью предоставления правовой помощи. По словам адвоката, к нему применили физическую силу и оттеснили от клиента после того, как он потребовал от Евдокименко предъявить любой документ , или решение суда, или постановление госисполнителя, что даёт ему полномочия задержать и изъять транспортное средство, именно эти действия говорит Юрий Кубай патрульный расценил как препятствование его деятельности.

Юрий Кубай, пострадавший

Внаслідок чого поліцейським до мене безпідставно до мене було застосовано спецзасоби, а потім складена безпідставно адміністративний протокол за злісну непокору. Так в наслідок застосування до мене спецзасобу кайданки, я отримав легкі тілесні ушкодження, що були установленні в законному порядку зафіксованні, зняті та результати експертиз долученні до матеріалу кримінального провадження.

Полицейскому Денису Евдокименко была объявлено ​​подозрение по статьям превышение служебных полномочий работником правоохранительных органов с применением насилия и должностной подлог. Накануне Червонозаводской суд избирал меру пресечения, прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте, потому что, по их мнению, у подозреваемого есть возможность влиять на свидетелей и доказательства. По словам прокурора подозреваемым было безосновательно применено насилие, в отношении потерпевшего в том числе, потому что производство по административному правонарушению в отношении потерпевшего было прекращено судом за отсутствием в его действиях состава правонарушения.

Николай Сорока, прокурор организационно-методического отдела

Тобто пояснення сторони захисту, щодо того що адвокат Кубай чинив злісну непокору у зв'язку з чим був затриманний воно спростовується рішенням суду в цьому адміністративному провадженні, про службове підроблення прокуратура області вбачає в тому. що було внесено завідомо неправдиві данні як в протокол затримання так і в протокол адміністративного парвопорушення за ст. 185 КУпАП України.

Впрочем, суд решил в круглосуточном домашнем аресте - отказать. И определить сумму залога в размере около 35 000 гривен. Однако, решением суда Дениса Евдокименко был отстранен от службы на один месяц.