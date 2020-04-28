Уголовное производство против судьи, который закрыл дело Кернеса в Полтаве, прекращено

Следствие закрыло производство по статье "Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления", которое было открыто после закрытия дела по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников судьей Киевского райсуда Полтавы Андреем Антоновым – из-за "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ на информационный запрос, полученный в Офисе Генерального прокурора.

Данное дело расследовалось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.

"По результатам расследования 16.03.2020 следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Законность принятого решения в настоящее время проверяется прокурором в уголовном производстве", - говорится в ответе Управления информационной политики Офиса Генпрокурора .

Напомним, 10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, обвиняемых в избиении и похищении двух харьковчан. Неявки прокуроров в заседания по делу суд расценил как отказ от обвинения.

В тот же день ГПУ возбудила дело по ч. 1 ст. 375 "Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления".

В июле 2019 Высший совет правосудия удовлетворил отставку судьи Антонова.

Кроме того, закрытие дела обжаловали прокуратура и потерпевшие.

31 января 2020 Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобы прокуратуры, потерпевшего Сергея Ряполова и представителя потерпевших.

Апелляционный суд установил, что решение судьи Антонова противоречит УПК и в материалах дела нет объективных данных о том, что прокуратура отказалась от обвинения: "Наоборот, в связи с невозможностью участия прокуроров в судебном заседании Генеральной прокуратурой Украины был направлен в местный суд ряд писем с просьбой отложить судебное разбирательство на другую дату, в частности, после 17 июля 2018. Также прокурорами было сообщено суду о невозможности участия в судебных заседаниях по болезни".

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции - Киевский районный суд Полтавы. Его рассматривает председатель райсуда Полтавы Владимир Шиян.

Напомним, очередное заседание в новом предназначено на 29 апреля 2020 года. Предыдущие не состоялись.