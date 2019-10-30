Угон автомобиля в Киеве: начальника райотдела полиции в Харькове отстранили от работы

30 октября 2019 г. 16:40
1 просмотр

По результатам служебной проверки по делу об угоне автомобиля киевлянина от исполнения должностных обязанностей отстранен начальник райотдела полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что 25 октября в харьковскую полицию с заявлением обратился житель Киева. Он сообщил, что летом этого года в столице неизвестные похитили его элитный автомобиль, и утверждал, что работники харьковской полиции причастны к управлению похищенным авто.  

По данному факту была назначена служебная проверка, в ходе которой двое сотрудников полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей. 

Как отметили в полиции, руководитель, который несет персональную ответственность за состояние дисциплины в подразделении, а также за ненадлежащее реагирование на обращения граждан, на время проверки отстранен от исполнения должностных обязанностей начальник городского отдела полиции, в подчинении которого находился один из полицейских.

По факту обращения потерпевшего открыто уголовное производство по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. 

Прокуратура Харьковской области определила подследственность расследования указанного уголовного производства, которое будет проводить ГБР.

 

Видео: 

За результатами службової перевірки від виконання обов’язків відсторонений працівник поліції

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.