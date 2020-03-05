Угроза коронавируса: на Буковине ввели карантин в школах, детсадах и вузах

05 марта 2020 г. 14:20
Источник: Украинская правда
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В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - сообщил он.

По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы.

Кроме того, глава ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.

Губернатор попросил с пониманием отнестись к тому, что концерты, которые были запланированы на ближайшие дни, будут перенесены.

 

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