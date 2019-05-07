Угроза жизни на островках безопасности. Почему некоторые остановки в Харькове до сих пор остаются опасными для пешеходов?

Май. Солнечный день. Людей на трамвайной остановке, расположенной на улице Полтавский Шлях, полным-полно. Так же как и 11 лет назад, когда Андрей Полтавец насмерть сбил здесь шестерых человек, люди до сих пор не чувствуют себя защищенными, ведь с тех пор почти ничего не изменилось. Эта остановка служит еще и своего рода островком безопасности, ведь она расположена посередине пешеходного перехода, который пересекает четыре полосы движения

Александр, пешеход

Очень опасный переход. Несколько раз меня лично чуть не сбили на этом переходе и, к сожалению, этот переход печально известный. Здесь несколько лет назад была очень страшная авария, было очень много жертв. Я до сих пор удивляюсь, почему не построены ограничители и меры безопасности не приняты

Вы переходили хоть раз здесь? - Не хватает времени? -Мне тоже не хватает времени

Эксперты неоднократно обращались с предложениями относительно безопасного обустройства этого места в городской совет, впрочем, пока здесь появился лишь забор с одной стороны остановки. В горсовете, в свою очередь, рассказали, что все остановки общественного транспорта в Харькове имеют соответствующий паспорт и отвечают нормам безопасности. На это и пешеходы, и эксперты лишь удивленно пожимают плечами. Впрочем, последние возлагают надежду на новые строительные нормы, которыми предусмотрено, что островки безопасности должны соответствовать определенным стандартам.

Так, минимальная ширина такого островка в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2-х метров, а минимальная длина – не менее 8-ми. Они могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения. Также строительные нормы предусматривают, что островок безопасности должен быть приподнят над проезжей частью дороги минимум на 15 см. Впрочем, попадает ли это проблемное место под требования новых норм, остается непонятным, как и сроки, когда именно все островки должны быть приведены в порядок, а их количество увеличится

Виктор Козорез, вице-президент ОО «Общество участников движения»

Ми не бачимо того, що по Харкову це робиться масово і це викликає певну тривогу, бо будь-які норми закону або будівельні норми в тій мірі, в якій це б мало бути, не виконуються

Пешеходы также надеются, что с соблюдением новых строительных норм, принятых еще полгода назад, они будут чувствовать себя более безопасно

Камила, пешеход

Я знаю, что это не миф, что харьковских водителей боятся в Украине. Об этом я слышала, но и сама вижу, что я иду, и редко кто останавливается. Ну, вот есть случай, когда буквально неприятность какая-то

Впрочем, несмотря на то, что новые строительные нормы вступили в силу еще полгода назад контроль за выполненными работами в нормах не прописан, как и сроки, когда островки должны быть приведены в порядок.

В мэрии, в свою очередь, о результатах внедрения новых строительных норм в городе сегодня общаться не захотели, туда направлен официальный запрос.