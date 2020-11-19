Угрожал убийством и требовал деньги: жителя Харьковщины задержали за вымогательство

Жителя Дергачевского района Харьковской области правоохранители подозревают в вымогательстве с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Установлено, что с начала июня 2020 года 49-летний мужчина требовал от женщины передать ему 26 800 долларов США, которые она якобы задолжала.

Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину в свой гараж.

Кроме того, он забрал у потерпевшей документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество.

18 ноября 2020 после получения части денежных средств злоумышленника задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей.

Следственные действия по делу продолжаются.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

