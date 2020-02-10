Угрожала президенту: Марусю Звиробий отпустили под личное обязательство

Печерский райсуд Киева избрал волонтеру Елене Беленькой, известной как Маруся Звиробий, меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение суд принял в понедельник, 10 февраля, сообщил адвокат волонтера Андрей Писаренко.

"Суд избрал Марусе Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства", - сказал он.

Мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Суд также обязал Елену Беленькую сдать загранпаспорт и прибывать к следователю по первому требованию.

Нвпомним, в конце ноября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ "проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины" народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробий. Обе являются фигурантами дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес Президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года. Звиробий инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).