Угрожали полицейским физической расправой и стреляли. В Краснокутском районе полиция задержала группу людей

04 июня 2020 г. 19:42
Автор: Кристина Асыка
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Несколько десятков человек сегодня утром собрались под стенами Главного управления полиции Харьковской области. Протестующие требуют освободить задержанных накануне представителей общественной организации "Потон". Молодчики выражают недовольство действиями полиции. Перекрывают проезд и пытаются попасть вовнутрь. Однако двери управления - закрыты.

Вот вам пример, что здесь ниче не надо делать! Двери! Откройте двери!

Дело в том, что накануне в Краснокутском районе полиция задержала нескольких участников общественной организации “Потон”. По информации правоохранителей, машину с полицейскими, которые находились по делам на территории района, внезапно окружили агрессивно настроенные молодые люди. Представились они поселенцами Слобожанской Сечи.

Сказал - сделал. Сделал поступок - отвечай. Мож, резину достать, меня пострелять. Я тебя кадык все равно выгрызу. Мне без разницы кто.

Неизвестные мужчины вели себя крайне агрессивно, держали в руках палки, топор и оружие. Они просили мужчин выйти из машины и представиться. Затем порезали колеса и разбили стекло в машине. И даже совершили выстрел из оружия в авто.

Андрей Шарнин, зам.начальника СУ ГУНП в Харьк.обл:

Із застосуванням зброї, ножа та інших предметів - предмети деревини - вчинили активні дії направлені на посягання життя працівників правоохоронного органу та пошкодження майна. Окрім того, ці громадяни виказували погрози фізичною розправою в адрес працівників правоохоронних органів, що перебували в салоні автомобіля, рух якого нападниками було заблоковано.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, предметы похожие на два пистолета, складной нож и патроны.

В свою очередь члены общественной организации ”Потон” говорят, во второй половине дня над поселением заметили летающий дрон. Когда они последовали за ним, увидели тонированный автомобиль Рено Дастер, в котором находились мужчины в гражданском и в балаклавах. Свое слишком агрессивное поведение списывают на нервы, ведь, как утверждают молодые люди, за ним постоянно следят, жгут машины и угрожают.

Сергей Воробьев, член организации "Потон":

Почему такая потасовка произошла, почему с автомобилем это все произошло. Потому что они были в масках и не представились кто они. Если бы они представились, что мы сотрудники с органов, был бы разговор - кто вас сюда прислал. В таком плане. Их бы никто не трогал.

По словам представителей “Потона”, полиция задержала около десятка их коллег. В том числе лидера организации Павла Онищенко и Николая Маслова. Некоторых уже отпустили.

Александр, член организации "Потон":

Одного из участников организации по словам людей, которые там тоже находились, но не были задержаны, избили. Он просил вызвать “скорую”. Она ему я так понял, что не доехала. Вызывали “скорую” человек жаловался, что ему как он сказал сломали палец. Он очень затруднено говорил. Он около 4-5 часов сидел прямо на земле, прикованный наручниками.

Зато в полиции установили, что 2 июня, эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного “главка”.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 - это угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. А также и по ст. 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Уголовного кодекса Украины.

Андрей Шарнин, зам.начальника СУ ГУНП в Харк.обл:

Для проведення досудового розслідування було створено слідчо оперативну групу з числа найдосвідченіших слідчих. За підозрою у вчиненні вказаних правопорушень відносно працівників правоохоронного органа, слідчими в порядку статті 8 КПК було затримано 5 осіб. Наразі тривають слідчі дії.

Для проведення досудового розслідування було створено слідчо оперативну групу з числа найдосвідченіших слідчих. За підозрою у вчиненні вказаних правопорушень відносно працівників правоохоронного органа, слідчими в порядку статті 8 КПК було затримано 5 осіб. Наразі тривають слідчі дії.

Видео: 

Угрожали полицейским физической расправой и стреляли - 04.06.2020

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