Угрожали полицейским физической расправой и стреляли. В Краснокутском районе полиция задержала группу людей

Несколько десятков человек сегодня утром собрались под стенами Главного управления полиции Харьковской области. Протестующие требуют освободить задержанных накануне представителей общественной организации "Потон". Молодчики выражают недовольство действиями полиции. Перекрывают проезд и пытаются попасть вовнутрь. Однако двери управления - закрыты.

Вот вам пример, что здесь ниче не надо делать! Двери! Откройте двери!

Дело в том, что накануне в Краснокутском районе полиция задержала нескольких участников общественной организации “Потон”. По информации правоохранителей, машину с полицейскими, которые находились по делам на территории района, внезапно окружили агрессивно настроенные молодые люди. Представились они поселенцами Слобожанской Сечи.

Сказал - сделал. Сделал поступок - отвечай. Мож, резину достать, меня пострелять. Я тебя кадык все равно выгрызу. Мне без разницы кто.

Неизвестные мужчины вели себя крайне агрессивно, держали в руках палки, топор и оружие. Они просили мужчин выйти из машины и представиться. Затем порезали колеса и разбили стекло в машине. И даже совершили выстрел из оружия в авто.

Андрей Шарнин, зам.начальника СУ ГУНП в Харьк.обл:

Із застосуванням зброї, ножа та інших предметів - предмети деревини - вчинили активні дії направлені на посягання життя працівників правоохоронного органу та пошкодження майна. Окрім того, ці громадяни виказували погрози фізичною розправою в адрес працівників правоохоронних органів, що перебували в салоні автомобіля, рух якого нападниками було заблоковано.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, предметы похожие на два пистолета, складной нож и патроны.

В свою очередь члены общественной организации ”Потон” говорят, во второй половине дня над поселением заметили летающий дрон. Когда они последовали за ним, увидели тонированный автомобиль Рено Дастер, в котором находились мужчины в гражданском и в балаклавах. Свое слишком агрессивное поведение списывают на нервы, ведь, как утверждают молодые люди, за ним постоянно следят, жгут машины и угрожают.

Сергей Воробьев, член организации "Потон":

Почему такая потасовка произошла, почему с автомобилем это все произошло. Потому что они были в масках и не представились кто они. Если бы они представились, что мы сотрудники с органов, был бы разговор - кто вас сюда прислал. В таком плане. Их бы никто не трогал.

По словам представителей “Потона”, полиция задержала около десятка их коллег. В том числе лидера организации Павла Онищенко и Николая Маслова. Некоторых уже отпустили.

Александр, член организации "Потон":

Одного из участников организации по словам людей, которые там тоже находились, но не были задержаны, избили. Он просил вызвать “скорую”. Она ему я так понял, что не доехала. Вызывали “скорую” человек жаловался, что ему как он сказал сломали палец. Он очень затруднено говорил. Он около 4-5 часов сидел прямо на земле, прикованный наручниками.

Зато в полиции установили, что 2 июня, эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного “главка”.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 - это угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. А также и по ст. 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Уголовного кодекса Украины.

Андрей Шарнин, зам.начальника СУ ГУНП в Харк.обл:

Для проведення досудового розслідування було створено слідчо оперативну групу з числа найдосвідченіших слідчих. За підозрою у вчиненні вказаних правопорушень відносно працівників правоохоронного органа, слідчими в порядку статті 8 КПК було затримано 5 осіб. Наразі тривають слідчі дії.

Для проведення досудового розслідування було створено слідчо оперативну групу з числа найдосвідченіших слідчих. За підозрою у вчиненні вказаних правопорушень відносно працівників правоохоронного органа, слідчими в порядку статті 8 КПК було затримано 5 осіб. Наразі тривають слідчі дії.