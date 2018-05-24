Угрозы не обнаружено. Полиция продолжает расследование отравления школьников

После проведения ряда исследований, относительно отравления тридцати семи учащихся третьей специализированной школы, правоохранители пришли к выводу, что никаких составляющих, которые угрожали бы жизни и здоровью детей, не было. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела криминальной полиции Московского ОП

Александр Урганов, в.в.о нач. отдела криминальной полиции Московского ОП

Сотрудниками МЧС на месте была проведена радиационная химическая радиоразведка никаких компонентов, угрожающих жизни и здоровью обнаружено не было. Ожидается ответ о диагнозе, с которым были доставлены учащиеся данной школы. С целью принятия решения о назначении необходимых экспертиНапомню, во вторник учеников начали срочно эвакуировать из учебного заведения. Пострадавших, это дети в возрасте от 10 до 14 лет, доставили в областную детскую больницу. Четверо из них оказались в отделении интенсивной терапии. Впрочем, уже вечером всех их отпустили домой. По словам правоохранителей, информация по данному случаю занесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 296, часть 1- это хулиганство. Следственные действия продолжаются. В ХОГА, в свою очередь, обещают усилить охрану, чтобы подобные случаи не повторялись

Анатолий Бабичев, зам.гл. ХОГА

Ми вчора провели селекторну нараду з цього питання озвучили необхідність посилення заходів безпеки … і на ЗНО, і на вступних іспитах, і на свято останнього дзвоника, але, тим не менш, тут комплексний захід потрібен, в тому числі, виховної роботи з дітьми

Усиливать охрану будут с помощью правоохранительных органов, добавил чиновник. И отметил, что, охрана всех заведений образования будет осуществляться за счет бюджета