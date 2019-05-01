Украина будет поставлять Турции танковые ракеты

Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства ГП ГККБ ЛУЧ.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Соответствующий контракт подписали с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu в рамках Международной оборонной выставки ИDEF2019 в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK", - заявили в "Спецтехноэкспорте".

Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также - другие условия реализации договоренностей.

Управляемая ракета «Конус» разработана ГП «ГККБ«ЛУЧ» для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО - 120 мм. Она способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическая защита вражеского танка и пробить до 800 мм брони, сообщили в пресс-службе "Спецтехноэкспорта".

Преимуществом сотрудничества с MKEK является возможность поставлять высокоточное оружие не только турецким Вооруженным Силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках, которые эксплуатируют танки со 120 мм пушками и активно сотрудничают с турецким ОПК - в частности, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, отметили на предприятии, подчеркнув, что Турецкая Республика является одним из важнейших партнеров украинского оборонного комплекса, и уже существуют конкретные проекты по многим направлениям военно-технического сотрудничества.