Украина хочет подключиться к дискуссии о будущем ЕС

Украина хочет стать участником дискуссии о будущем Евросоюза, инициированной накануне президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Текст выступления главы государства доступен на его сайте.

"Я поддерживаю видение дальнейшего развития Европейского Союза моего друга и искреннего друга Украины Президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которое он изложил в своем Послании о состоянии ЕС в 2017 году 13 сентября. Предложенная им Дорожная карта к более объединенному, сильному и демократическому Союзу открывает возможности для создания качественно новой Европы, способной отвечать глобальным вызовам 21-го века. Вместе с тем, считаю, что начатая дискуссия о будущем Европы не должна ограничиваться исключительно нынешними странами ЕС. К дискуссии должны быть приглашены и страны-кандидаты, и ассоциированные с ЕС страны, стремящиеся разделить с Евросоюзом ответственность за новую Европу", - отметил он.

Порошенко считает, что такой шаг стал бы символическим сигналом о месте этих стран в новой Европе.

"Лучшей возможностью могла бы стать встреча глав государств и правительств ЕС по будущему Европы, которая состоится 28 сентября в Таллинне", - сказал он.

По его словам, оставлять в стратегической неопределенности европейские страны, которые стремятся стать частью объединенной Европы, опасно. Порошенко призвал ЕС не отказываться от политики открытых дверей.

"Это стало бы сигналом для России, что реванш остается возможным, и ЕС, отказывая соседям в праве на европейскую перспективу, учитывает так называемые "особые интересы" России в регионе", - заявил Порошенко.

Он призвал Запад принять важное стратегическое решение, которое будет кардинально влиять на дальнейшее развитие Украины в новом мире.

Напомним, большинство украинцев (51,6%) считают, что Украине стоит интегрироваться в Европейский Союз.